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Общество

Зажечь Вечный огонь в Дно предоставили возможность юнармейцам

Фото газеты «Дновец»
 

Сегодня произошло большое событие: теперь в Дно будет гореть Вечный огонь как символ памяти о тех, кто приближал для нас всех Великую Победу, сообщает газета «Дновец».

На торжественной церемонии присутствовали глава Дновского района Михаил Шауркин,  заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров, председатель районного Совета ветеранов Сергей Егоров, военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов, юнармейцы. 

Почётное право зажечь Вечный огонь было предоставлено Михаилу Шауркину, Алексею Фёдорову, Сергею Егорову, юнармейцу Ивану Хребтову.

Право зажечь Вечный огонь в Дно предоставили юнармейцам 

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