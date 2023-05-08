Дом Белого Аиста посетила начинающая актриса

22:38, 08 мая 2023, ПАИ

Аистиный центр «Дом Белого Аиста» посетила маленькая актриса Соня.

«Сонечка, наша кинодива, главная героиня фильма «Маленькая Соня», который участвовал в междеревенском фестивале фильмов «Золотой Шуруп» и получил приз в номинации «За творческое единение родителей и детей», побывала в гостях у аистов», - сообщает группа Вконтакте «Дом Белого Аиста».

Отметим, что фильм «Маленькая Соня» получил приз в номинации « За творческое единение родителей и детей». Авторы авторы Александра Вороная, Роман Вороной, Псковская область, Гдовский район.