Зрители аплодировали стоя на концерте «Наши песни Победы»

23:03, 08 мая 2023, ПАИ

Ансамбль русской музыки «Псков» представил свою военно-патриотическую музыкальную программу, на которой зрители аплодировали артистам стоя, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В исполнении заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой зрители смогли оценит нежные и лирические, походные и строевые песни, которые воодушевляли героев, напоминали о доме, согревали душу. Прозвучат песни М. Блантера, М. Бернеса на стихи М. Исаковского, М. Таривердиева: «Майский вальс», «Журавли, «Нам нужна одна победа», «Синий платочек», «Офицерские жёны».

Солистка ансамбля Елена Федина исполнила песни не только патриотического характера, но и хорошо известные народные песни, которые сохраняли самые сильные человеческие чувства – любовь, надежду и веру. Прозвучат песни «Валенки», «Когда мы были на войне».

В инструментальном исполнении прозвучали обработки песен, созданные советскими композиторами, народные и стилизованные мелодии, которые лучше всего расскажут о любви к Родине. Солисты Сергей Поторочин и Денис Горев (балалайка), Маргарита Тепонайнен (домра), Елена Ленина (гусли), Илья Хмелев (баян).