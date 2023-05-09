Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений

09:17, 09 мая 2023, ПАИ

С 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Соответствующее поздравление размещено на сайте парламента.

«Праздник Великой Победы всегда был и навсегда останется священным днём национальной скорби и национальной славы. 9 мая 1945 года — дата, которая не только ознаменовала окончательный разгром немецко-фашистских войск, но и стала на все последующие годы определяющей вехой в судьбе нашей страны и народа», — отметил Александр Котов.

По его словам, мужество и преданность Родине героев Великой Отечественной войны являются эталоном патриотизма для всех поколений жителей России — с их ратными, трудовыми и человеческими подвигами сверяют мысли и поступки. «Эта преемственность даёт нам уверенность в собственных силах и гарантирует сохранение благодарной памяти потомков о тех, кто сокрушил нацизм и завоевал Великую Победу. С праздником! С Днём Победы!» — заключил председатель парламента.