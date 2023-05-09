Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений

С 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Соответствующее поздравление размещено на сайте парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Праздник Великой Победы всегда был и навсегда останется священным днём национальной скорби и национальной славы. 9 мая 1945 года — дата, которая не только ознаменовала окончательный разгром немецко-фашистских войск, но и стала на все последующие годы определяющей вехой в судьбе нашей страны и народа», — отметил Александр Котов.

По его словам, мужество и преданность Родине героев Великой Отечественной войны являются эталоном патриотизма для всех поколений жителей России — с их ратными, трудовыми и человеческими подвигами сверяют мысли и поступки. «Эта преемственность даёт нам уверенность в собственных силах и гарантирует сохранение благодарной памяти потомков о тех, кто сокрушил нацизм и завоевал Великую Победу. С праздником! С Днём Победы!» — заключил председатель парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 мая 2023

Елена Бибикова в честь 9 Мая пожелала псковичам мира и добра
09 мая 2023

Торжественный митинг в честь Дня Победы прошёл в Пскове
09 мая 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Победы
09 мая 2023

Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений
09 мая 2023

День Победы отмечают сегодня в России
08 мая 2023

«Первый Псковский» будет транслировать акцию «Бессмертный полк» 9 Мая
08 мая 2023

Зрители аплодировали стоя на концерте «Наши песни Победы»

08 мая 2023

«Дом белого аиста» посетила начинающая актриса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...