Один человек пострадал в ДТП в Струго-Красненском районе
ДТП произошло на центральной улице в деревне Марьино в Струго-Красненском районе 8 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
По предварительным данным, водитель «Фольксвагена-Поло» выехал навстречу и допустил столкновение с автомобилем «Форд-Эксплорер».
В результате ДТП пострадал один человек из «Форда». Помощь ему оказали на месте.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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