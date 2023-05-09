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Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Струго-Красненском районе

ДТП произошло на центральной улице в деревне Марьино в Струго-Красненском районе 8 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена-Поло» выехал навстречу и допустил столкновение с автомобилем «Форд-Эксплорер».

В результате ДТП пострадал один человек из «Форда». Помощь ему оказали на месте.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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