Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Победы

09:40, 09 мая 2023, ПАИ

С 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил жителей Псковской области и ветеранов губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«9 Мая — священная дата в истории нашего государства, важнейший день для каждого из нас. Он объединяет все поколения россиян и хранит память о наших отцах, дедах и прадедах, которые своей кровью вернули нам мирное небо над головой, сражаясь с фашистским режимом», — отметил глава региона.

По его словам, 78 лет назад советский народ победил в самой страшной войне XX века. Губернатор подчеркнул, что Псковская земля стойко приняла на себя удар фашистских захватчиков и сполна испытала всю тяжесть оккупационного режима.

«Даже находясь в глубоком тылу врага, жители региона с невероятным мужеством продолжали оказывать сопротивление, открыв ещё один фронт — партизанский. Мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности всем нашим ветеранам — воинам-защитникам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, которые сокрушили нацизм, отстояли наши свободу и независимость», — отметил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание на то, что важно сохранить преемственность поколений и память о бессмертном подвиге советского народа. «Нельзя допустить возрождения нацизма, который привёл к гибели десятков миллионов мирных граждан. Важно отстоять миропорядок, основанный на справедливости и безопасности людей. Мы гордимся нашим Отечеством, чтим память героев прошлого и настоящего. Мы не забудем их имена. Победа всегда будет за нами!» — заключил глава региона.