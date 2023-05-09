Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Победы

С 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил жителей Псковской области и ветеранов губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«9 Мая — священная дата в истории нашего государства, важнейший день для каждого из нас. Он объединяет все поколения россиян и хранит память о наших отцах, дедах и прадедах, которые своей кровью вернули нам мирное небо над головой, сражаясь с фашистским режимом», — отметил глава региона.

Фото: Андрей Кокшаров

По его словам, 78 лет назад советский народ победил в самой страшной войне XX века. Губернатор подчеркнул, что Псковская земля стойко приняла на себя удар фашистских захватчиков и сполна испытала всю тяжесть оккупационного режима.

«Даже находясь в глубоком тылу врага, жители региона с невероятным мужеством продолжали оказывать сопротивление, открыв ещё один фронт — партизанский. Мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности всем нашим ветеранам — воинам-защитникам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, которые сокрушили нацизм, отстояли наши свободу и независимость», — отметил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание на то, что важно сохранить преемственность поколений и память о бессмертном подвиге советского народа. «Нельзя допустить возрождения нацизма, который привёл к гибели десятков миллионов мирных граждан. Важно отстоять миропорядок, основанный на справедливости и безопасности людей. Мы гордимся нашим Отечеством, чтим память героев прошлого и настоящего. Мы не забудем их имена. Победа всегда будет за нами!» — заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 мая 2023

Елена Бибикова в честь 9 Мая пожелала псковичам мира и добра
09 мая 2023

Торжественный митинг в честь Дня Победы прошёл в Пскове
09 мая 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Победы
09 мая 2023

Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений
09 мая 2023

День Победы отмечают сегодня в России
08 мая 2023

«Первый Псковский» будет транслировать акцию «Бессмертный полк» 9 Мая
08 мая 2023

Зрители аплодировали стоя на концерте «Наши песни Победы»

08 мая 2023

«Дом белого аиста» посетила начинающая актриса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...