Торжественный митинг в честь Дня Победы прошёл в Пскове
Торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл у Вечного огня в Пскове сегодня, 9 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Также по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла заупокойная лития.
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