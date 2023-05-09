Торжественный митинг в честь Дня Победы прошёл в Пскове

09:51, 09 мая 2023, ПАИ

Торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл у Вечного огня в Пскове сегодня, 9 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Также по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла заупокойная лития.