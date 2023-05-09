Елена Бибикова в честь 9 Мая пожелала псковичам мира и добра

10:30, 09 мая 2023, ПАИ

С 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей региона поздравила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в аппарате сенатора.

«День Победы для каждого из нас самый дорогой и святой праздник. Каждая семья помнит боль утрат и лишений, хранит личные истории о героях и их славном боевом пути», — отметила в поздравлении сенатор.

Она подчеркнула, что мужество и несгибаемая воля, проявленные нашим народом в суровые годы Великой Отечественной войны, всегда будут высочайшим примером самоотверженного служения родной стране.

«Героизм доблестного поколения победителей — неиссякаемый источник силы и веры в победу для нас и наших воинов, стоящих сегодня на защите мира, национального суверенитета и независимости нашей страны, — подчеркнула парламентарий. — Навсегда в наших сердцах светлая память о великом подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом, о его единстве, духовной силе и самопожертвовании».

Елена Бибикова пожелала ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим узникам фашизма, детям войны крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы близких, а всем жителям Псковской области — благополучия, добра и мира.