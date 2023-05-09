Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Бибикова в честь 9 Мая пожелала псковичам мира и добра

С 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей региона поздравила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в аппарате сенатора.

«День Победы для каждого из нас самый дорогой и святой праздник. Каждая семья помнит боль утрат и лишений, хранит личные истории о героях и их славном боевом пути», — отметила в поздравлении сенатор.

Она подчеркнула, что мужество и несгибаемая воля, проявленные нашим народом в суровые годы Великой Отечественной войны, всегда будут высочайшим примером самоотверженного служения родной стране.

«Героизм доблестного поколения победителей — неиссякаемый источник силы и веры в победу для нас и наших воинов, стоящих сегодня на защите мира, национального суверенитета и независимости нашей страны, — подчеркнула парламентарий. — Навсегда в наших сердцах светлая память о великом подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом, о его единстве, духовной силе и самопожертвовании».

Елена Бибикова пожелала ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим узникам фашизма, детям войны крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы близких, а всем жителям Псковской области — благополучия, добра и мира. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 мая 2023

Елена Бибикова в честь 9 Мая пожелала псковичам мира и добра
09 мая 2023

Торжественный митинг в честь Дня Победы прошёл в Пскове
09 мая 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Победы
09 мая 2023

Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений
09 мая 2023

День Победы отмечают сегодня в России
08 мая 2023

«Первый Псковский» будет транслировать акцию «Бессмертный полк» 9 Мая
08 мая 2023

Зрители аплодировали стоя на концерте «Наши песни Победы»

08 мая 2023

«Дом белого аиста» посетила начинающая актриса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...