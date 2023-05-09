Псковские десантники из зоны СВО поздравили ветеранов с Днём Победы

15:58, 09 мая 2023, ПАИ

С 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранов и жителей Псковской области поздравили участники специальной военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Видеообращение прислали военнослужащие 104 гвардейского десантно-штурмового полка.

«Пусть этот праздник напомнит нам о том, что мы должны беречь мир и свободу, за которые сражались наши предки. Пусть он напомнит нам о том, что мы должны быть единственным народом, который никогда не забудет свою историю и своих героев», - говорится в сообщении.