Митрополит Тихон обратился к псковичам в День Победы

11:36, 09 мая 2023, ПАИ

С Днём Победы в Великой Отечественной войне поздравил жителей региона митрополит Псковский и Порховский Тихон. Своё обращение он опубликовал на странице с социальной сети «ВКонтакте», где также рассказал о священниках, которые принимали участие в войне.

«78 лет назад свершилась Великая Победа над нашествием неумолимой смертельной погибели, стремившейся уничтожить всю нашу страну, истребить наших дедов, наших отцов и матерей, нас самих, детей, внуков, всех наших потомков. Чем же можно было остановить эту небывалую мощь смерти и разрушения?» — написал Митрополит Тихон.

По его словам, победить смерть во все времена можно лишь одним — готовностью к смерти и самою смертью. Он отметил, что за победу над смертью, нависшей над всем человечеством, русский народ отдал двадцать семь миллионов жизней.

«Псковская земля в этом смысле совершенно поразительная. В советское время это был центр духовной жизни России. Не только из-за Псково-Печерского монастыря, который никогда не закрывался, но и потому, что в приходах были потрясающие священники, в том числе и ветераны войны, которые вернулись с фронтов и укрепили свою веру не в семинариях, не в философских беседах, а между жизнью и смертью. Здесь они увидели Бога, здесь схватились за Его ризу», — отметил митрополит.

Он рассказал, что одним таким священником, который воевал, был отец Алипий. «Я помню, как в начале 80-х годов 9 Мая в Псково-Печерский монастырь приезжал военный комиссар поздравлять наших ветеранов. И они на Успенской площади выстраивались шеренгой: в чёрных рясах, с крестами и без (в соответствии с тем, священники они или нет), но все с орденами, с планками медалей на рясах. Зрелище было необыкновенное», — написал митрополит.

Ещё один священник, который служил в военной разведке и взял не одного языка [пленного, владеющего информацией. — Прим. ред.], — архимандрит Феофан. «Грудь его была украшена огромным количеством орденов. Он был невысокого роста, и фамилия у него была Молявко. Это был настоящий старец — величайшей любви и величайшего смирения, прозорливый, великий. И как-то он сказал: «Да, я был в разведке, туда меня послали, но я всю войну молился, чтобы не убить ни одного человека. Да, в плен я брал. Но по милости Божией даже не убил ни одного врага», — рассказал митрополит.

Также он написал об отце Алипии. Архимандрит Алипий (Воронов) дошёл до Берлина, сам себя называл советским архимандритом. «Хотя у него с советской властью порой были самые жёсткие отношения. Когда в 60-е годы в монастырь приехал уполномоченный по делам религии с приказом о закрытии, наместник обители отец Алипий открыто отказался подчиниться власти и сказал: «Я лучше приму мученическую смерть, но монастырь не закрою. Если захотите силой, знайте, что у меня шестьдесят монахов, из них две трети — участники войны. Они будут сражаться до последнего человека. А я откопаю петровские пушки, и мы устроим вторую оборону Сталинграда. Вам останется только бомбить нас с самолёта, но вы этого не сделаете, потому что рядом Европа — узнает мировая общественность», — поделился митрополит Тихон.

По его словам, архимандрит Алипий вёл людей ко спасению именно в то время. «Он воцерковлял огромное количество людей, в том числе интеллигенцию, и многих, многих, кто здесь был. Уезжая от него, они уносили в своей душе частицу веры, которую он им передавал своей монашеской и офицерской судьбой. Это были великие люди. Вечная память нашим дорогим старцам-ветеранам, вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим!» — заключил митрополит.