Мы благодарим дедов и прадедов за их подвиги — Игорь Иванов

12:58, 09 мая 2023, ПАИ

С Днём Победы поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«78 лет назад наш народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Это была трудная и кровопролитная борьба против вероломного врага, напавшего на нашу Родину. Но благодаря мужеству и героизму наших солдат и офицеров, а также усилиям всего народа мы смогли одержать победу над фашистской Германией», — сказал в поздравлении Игорь Иванов. Он добавил, что сегодня жители чтят память всех, кто погиб или пострадал в той страшной войне, и благодарят дедов и прадедов за их подвиги и жертвы.

«Наши ветераны, герои, которые выжили в той страшной войне, оставили свою молодость и здоровье на полях сражений, защищая Родину от врагов. Ветераны — это наша гордость и наша история», — подчеркнул лидер региональных профсоюзов. Он также отметил, что сегодня их внуки, снова борются с фашистской нечистью, побеждая и принося мир на нашу землю.

«Кровавый профашистский режим на Украине хочет вернуть коричневую диктатуру на Русскую землю и запретить русским людям говорить на своём языке, знать и уважать своих предков и свою культуру, — заявил Игорь Иванов. — Военная машина всей Европы, как и 82 года назад, двинулась на Русь с одной целью — разделить страну и поработить наш народ, установить свои богопротивные порядки. Мы этого не допустим! Встанем все вместе плечом к плечу, как наши деды и прадеды!»

Игорь Иванов пожелал всем жителям Псковской области в этот праздничный день мира, добра и благополучия.