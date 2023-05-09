До +22 градусов ожидается в Псковской области 10 мая

14:52, 09 мая 2023, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 10 мая. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.