До +22 градусов ожидается в Псковской области 10 мая
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 10 мая. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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