Память павших в Великой Отечественной войне почтили в Великих Луках

18:02, 09 мая 2023, ПАИ

Память павших на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной войны почтили в День Победы в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда».

В торжественной церемонии возложения цветов к памятным местам и воинским мемориалам приняли участие представители городской власти, ветераны боевых действий, общественники, молодёжь, представители патриотических организаций, юнармейцы.

Церемония возле Вечного огня началась с гимна России и минуты молчания. Затем под композиции советской эпохи участники возложили венки и цветы к мемориалу.