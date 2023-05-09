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Память павших в Великой Отечественной войне почтили в Великих Луках

Память павших на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной войны почтили в День Победы в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда». 

В торжественной церемонии возложения цветов к памятным местам и воинским мемориалам приняли участие представители городской власти, ветераны боевых действий, общественники, молодёжь, представители патриотических организаций, юнармейцы.

Церемония возле Вечного огня началась с гимна России и минуты молчания. Затем под композиции советской эпохи участники возложили венки и цветы к мемориалу.

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