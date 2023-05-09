Один человек госпитализирован в результате ДТП в Пушкиногорском районе

18:14, 09 мая 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе на повороте на деревню Велье произошло столкновение двух автомобилей – «Шкоды» и ВАЗ-2107, в результате чего оба авто вылетели в кювет. «Шкода» опрокинулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП водитель «Шкоды» госпитализирован в медучреждение. Пассажир данного автомобиля от госпитализации отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.