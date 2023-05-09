Один человек госпитализирован в результате ДТП в Пушкиногорском районе
В Пушкиногорском районе на повороте на деревню Велье произошло столкновение двух автомобилей – «Шкоды» и ВАЗ-2107, в результате чего оба авто вылетели в кювет. «Шкода» опрокинулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП водитель «Шкоды» госпитализирован в медучреждение. Пассажир данного автомобиля от госпитализации отказалась.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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