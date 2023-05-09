Военной историей своей семьи поделился уроженец Гдова

18:44, 09 мая 2023, ПАИ

В редакцию «Псковской правды» пришло письмо из белорусского Гродно, от уроженца Гдовского района Псковской области Леонида Абабкова.

В нем он рассказал историю о своих отце и дяде, и о весточках с фронта, которые остались от них в семейном архиве. Редакция «Псковской правды» опубликовала полный рассказ уроженца Гдова.

«Всего три фронтовых письма, перевязанных красной ленточкой, я обнаружил среди документов, принадлежавших моей маме, после ее смерти», - начал свой рассказ Леонид.

В этих письмах отец гдовича рассказал про боевых товарищей, о военном госпитале и атмосфере войны. Мама Леонида сохранила фотографии отца, а также два фронтовых треугольных письма от родного брата отца – Михаила. Он войну не пережил – пропал без вести.

По рассказам мамы, бабушке снился сон о гибеле одного из сыновей, который всерьез изначально никто не воспринял. «Сон бабушки Анисьи до возвращения с войны ее сына Петра (моего отца) и получения извещения о гибели под Сталинградом Михаила мы всерьез не воспринимали. А потом согласились, что сны нередко сбываются», - отметил Леонид.

Леонид Абабков многие годы не терял надежды найти могилу погибшего дяди, и эта история увенчалась успехом.

«Да, – писал секретарь парткома совхоза имени 62-й армии И. В. Жолобова, – ваш родственник похоронен в братской могиле в 200 метрах от центральной усадьбы совхоза имени 62-й армии (село Разгуляевка, что в двух километрах от Волгограда...). Приезжайте, вас встретим», - пишет в своем рассказе Леонид.

«Я посетил захоронение своего дяди. В военно-историческом журнале, в публикуемых списках не получивших награды Родины, прочел фамилию дяди, заслужившего за ратный подвиг орден Ленина», - отметил Леонид.