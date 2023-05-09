Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Военной историей своей семьи поделился уроженец Гдова

В редакцию «Псковской правды» пришло письмо из белорусского Гродно, от уроженца Гдовского района Псковской области Леонида Абабкова.

В нем он рассказал историю о своих отце и дяде, и о весточках с фронта, которые остались от них в семейном архиве. Редакция «Псковской правды» опубликовала полный рассказ уроженца Гдова.

«Всего три фронтовых письма, перевязанных красной ленточкой, я обнаружил среди документов, принадлежавших моей маме, после ее смерти», - начал свой рассказ Леонид.

В этих письмах отец гдовича рассказал про боевых товарищей, о военном госпитале и атмосфере войны. Мама Леонида сохранила фотографии отца, а также два фронтовых треугольных письма от родного брата отца – Михаила. Он войну не пережил – пропал без вести.

Михаил Абабков. Фото из личного архива Леонида Абабкова.

По рассказам мамы, бабушке снился сон о гибеле одного из сыновей, который всерьез изначально никто не воспринял. «Сон бабушки Анисьи до возвращения с войны ее сына Петра (моего отца) и получения извещения о гибели под Сталинградом Михаила мы всерьез не воспринимали. А потом согласились, что сны нередко сбываются», - отметил Леонид.

Леонид Абабков многие годы не терял надежды найти могилу погибшего дяди, и эта история увенчалась успехом.

  «Да, – писал секретарь парткома совхоза имени 62-й армии И. В. Жолобова, – ваш родственник похоронен в братской могиле в 200 метрах от центральной усадьбы совхоза имени 62-й армии (село Разгуляевка, что в двух километрах от Волгограда...). Приезжайте, вас встретим», - пишет в своем рассказе Леонид.

Фото с сайта bratskie-mogily.ru

«Я посетил захоронение своего дяди. В военно-историческом журнале, в публикуемых списках не получивших награды Родины, прочел фамилию дяди, заслужившего за ратный подвиг орден Ленина», - отметил Леонид.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 мая 2023

ФОТОФАКТ Детский духовой оркестр у Центра детей

09 мая 2023

Торжественный митинг в псковской десантно-штурмовой дивизии состоялся в Пскове
09 мая 2023

Военной историей своей семьи поделился уроженец Гдова
09 мая 2023

Один человек госпитализирован в результате ДТП в Пушкиногорском районе
09 мая 2023

Память павших в Великой Отечественной войне почтили в Великих Луках
09 мая 2023

ВИДЕО Торжественное шествие военнослужащих Псковского гарнизона в честь Дня Победы
09 мая 2023

О неблагоприятном явлении предупредили псковичей в МЧС
09 мая 2023

Псковские десантники из зоны СВО поздравили ветеранов с Днём Победы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...