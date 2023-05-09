Торжественный митинг в Псковской десантно-штурмовой дивизии состоялся в Пскове
Торжественный митинг в честь 78-й годовщины великой Победы состоялся в Псковской десантно-штурмовой дивизии, сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Военнослужащих приветствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, командование дивизии и ветераны ВДВ. По случаю праздника десантники получили боевые награды и прошли торжественным маршем.
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