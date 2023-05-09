Торжественный митинг в Псковской десантно-штурмовой дивизии состоялся в Пскове

18:54, 09 мая 2023, ПАИ

Торжественный митинг в честь 78-й годовщины великой Победы состоялся в Псковской десантно-штурмовой дивизии, сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Военнослужащих приветствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, командование дивизии и ветераны ВДВ. По случаю праздника десантники получили боевые награды и прошли торжественным маршем.