Акцию в память о подвиге боевых собак проводит псковский приют

19:22, 09 мая 2023, ПАИ

В память о подвиге наших дедов и их боевых друзей, собак, служивших в отрядах разведки, санитарных, боевых отрядах на передовой, в знак бесконечного уважения и преклонения перед мужеством, отвагой служебных военных собак проводится акция «Именной кирпичик», сообщает группа «Зоозащита. Им нужна помощь! г. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

С помощью акции любой желающий может поучаствовать в строительстве нового приюта, купив кружку-кирпичек.

Волонтёры сделали серию кружек, посвящённых собакам-солдатам, которые наравне с героями войны приближали победу.