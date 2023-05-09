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Общество

Возложение цветов к братской могиле прошло в Пыталово

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Сегодня прошло торжественное возложение цветов к братской могиле в сквере им. 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков, а также в парке им. Н. И. Юнкерова. В ней приняли участие глава Пыталовского района, депутаты районного Собрания, секретарь МОП «Единая Росссия» в Пыталовской районе, представители отдела в г. Пыталово ПУ ФСБ Росссии по Псковской области, таможни, ОМВД России по Пыталовскому району, юнармейцы, а также организаций, учреждений города и общественности. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

В своём приветственном слове глава района Вера Кондратьева отметила, что в эти майские дни важно с благодарностью вспоминать всех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал промышленность и народное хозяйство в послевоенные годы.

«Низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш подвиг во имя мира. Ваше самоотверженное служение Отчизне всегда будет ярким примером истинного патриотизма для всех последующих поколений. Пусть этот светлый праздник для каждого станет источником гордости, наполнит сердце радостью, желанием жить и трудиться на благо родного города и страны! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия», — поздравила всех присутствующих глава района.

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