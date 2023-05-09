Квест по памятным местам Пскова организовали профсоюзы

21:00, 09 мая 2023, ПАИ

Сегодня в честь Дня Победы профсоюзная молодёжь и активисты отраслевых профорганизаций приняли участие в квесте «Памятные места города Пскова».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, за победу боролись команды молодёжного совета, профсоюзов работников здравоохранения, связи, а также потребительской кооперации и предпринимательства. Команды на скорость выполняли задания, связанные с историей Пскова.

Победу одержала команда профсоюза работников связи «Искра». Второе место разделили команда здравоохранения «Здравотряд» и Псковского кооперативного техникума «Барс».

Третье место присвоено молодёжному совету облсовпрофа «Молодёжка».

Всем участникам профсоюзного квеста вручены поощрительные призы и дипломы. В конце мероприятия участники поддержали акцию «Бессмертный полк», развернув полотно памяти, сшитое профсоюзными активистами.