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Общество

116 моделей представлены на выставке стендового моделирования в Пыталово

Фото здесь и далее газеты "Наша жизнь"

Сегодня в Пыталовском краеведческом музее Дружбы народов состоялось торжественное открытие выставки стендовых и коллекционных моделей «Наследие Победы» моделистов Пскова и Пыталово от КСМ «Диорама». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Наша жизнь».

Директор музея Лариса Перепечкина на открытии отметила, что эта выставка — дань уважения тем людям, которые прошли Великую Отечественную войну и тем, кто сейчас на передовой.

На открытии выставки присутствовала глава района Вера Кондратьева, а также один из моделистов нашего района Геннадий Комар.

На выставке представлены 116 работ. Они были разделены на тематические зоны. Модели авиатехники со времён второй мировой войны и до наших дней. Также размещены модели техники, которую сейчас можно встретить в зоне СВО. Представлены модели бронетехники периода второй мировой, Великой Отечественной войны. Ещё на двух стендах были размещены работы — сюжеты второй мировой войны непосредственно Геннадия Комара.

«В основном это модели авиации и бронетехники, выполненные в признанных международных масштабах. Авиация – 1:48, а бронетехника уменьшена в 35 раз. За основу моделей берутся пластиковые наборы, и дальше идёт доработка. Все эти работу идут в привязке к историческим моментам, основанные на фотографиях тех времён», — рассказал Геннадий Комар о представленных работах.

Его работы не отдельные элементы, а целые военно-исторические миниатюры. Одна из моделей — бой вблизи деревни Гавры Пыталовского района, сделанная по фотографиям. Диорама раскрывает трагические события 5 июля 1941 года, которые произошли в этот день, когда 4 наших танка выдвинулись против дивизии противники.

«Первый бой завязался недалеко от деревни Лединки, где наши бойцы погибли. Эта диорама была представлена в прошлом году. В этом году я представил новую работу, где в деревне Губари возле дотов погибли оставшиеся два танка. Эта работа также передаётся в дар музею», — отметил Геннадий Комар.

Все желающие смогут посетить эту выставку сегодня и ближайшие две недели. Кроме этого, посетители могут увидеть двигатель от штурмовика «ИЛ-2», который передал на хранение музею поисковый отряд «Поиск-97». Двигатель и элементы корпуса были найдены в ходе поисковой операции в Кокшинском болоте в 2021 году на глубине 8,5 метров.

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