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Общество

В Хилово состоялся профсоюзный митинг в честь Дня Победы

Сегодня, 9 мая, в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, жители деревни Хилово Порховского района, сотрудники профсоюзного санатория «Хилово» и гости почтили память павших героев, вспомнили тех, кто отвоёвывал родную землю и работал ради победы в тылу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

К собравшимся обратился председатель регионального профобъединения Игорь Иванов. 

«Это праздник действительно со слезами на глазах. День, когда мы преклоняем головы перед героями, которые спасли нам жизни, которые спасли весь мир от фашизма. В нас с вами течёт кровь победителей. Но кровь фашистов сегодня тоже жива, и она течёт в тех, кто сейчас на Западе пытается возродить фашизм снова. Сегодня тоже идёт война с фашизмом, и наш долг перед нашими дедами — отстоять свою  землю», — заявил Игорь Иванов. Он подчеркнул, что наша задача сегодня — отстоять своё право быть на своей «Русской земле, быть русским человеком, жить и воспитывать детей». 

«Поэтому я уверен: мы победим!» — завершил выступление Игорь Иванов. 

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