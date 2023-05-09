В Великих Луках завершился мотопробег «Спасибо за Победу»

22:30, 09 мая 2023, ПАИ

10-й юбилейный мотопробег, посвящённый Великой Победе над фашистскими захватчиками, прошёл в Псковской области. Мотоколонна и техника сопровождения проследовали сегодня по маршруту Псков – Остров – Опочка – Пустошка – Великие Луки, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Город на Ловати стал финальной точкой путешествия представителей мотосообществ Псковской и Ленинградской областей.

Во время церемонии у Вечного огня участники пробега поприветствовали всех присутствующих и передали подарочные наборы ветеранам. В завершение объявили минуту молчания и возложили цветы к памятным местам города, связанным с историческими событиями.

Как рассказал корреспонденту нашей газеты президент псковского отделения мотоклуба HoSt Валерий Малышев, со следующего года участники мотопробега планируют расширить границы своего маршрута и выезжать в соседние регионы.

«Великолукские мотоклубы и фрирайдеры нам очень помогли в организации мотопробега. Ездим уже десятый год. Наша основная цель — поддержка патриотической памяти среди мотоциклистов и их детей, которых наши участники берут в поездки. Всё это говорит о том, что Великая Победа не забыта, мы её сохраним в наших сердцах и передадим следующим поколениям».

На протяжении часа великолучане могли пообщаться с мотоциклистами и оценить их железных коней разных марок и модификаций.