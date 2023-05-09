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Общество

День Семёна Ранопашца наступил по народному календарю

Симеона сродника Господня — священномученика, одного из 70-ти апостолов, вспоминают сегодня православные христиане, пишет calend.ru.

Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убийства святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место был избран Симеон. 

В правление императора Траяна, гонителя христиан, язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и после долгих мучений распяли на кресте.

Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. 

Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

С пахотой у русских крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать». Существовали и особые приметы. Например, в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже считалось грехом.
 

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