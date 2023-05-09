В России планируют ввести новый вид льготной ипотеки

07:17, 10 мая 2023, ПАИ

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил Минфину, Минстрою и Минвостокразвития запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года.

В Арктическую зону входят Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край.

«Распространение действия дальневосточной ипотеки под 2% на арктические регионы станет одной из самых эффективных мер, которая напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики», — отметил Александр Цыбульский.



