К лету в России значительно подешевеют ноутбуки

08:31, 10 мая 2023, ПАИ

К лету ноутбуки в РФ могут значительно подешеветь — импортирующие их в РФ структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации, пишут «Известия».



Ожидаемая коррекция цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним. После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире пошло вверх, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился, объяснили они. При этом готовую продукцию надо сбывать — ведь уже в этом году изготовители комплектующих представят более новую и функциональную начинку, и старые гаджеты станут менее актуальными, рассказали менеджеры.

О снижении отпускных цен на 5–30% знает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для конечного покупателя это означает, что стоимость в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели, отмечает он. По его словам, в большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне.

Снижения розничных цен на 15% ожидает и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Слабый спрос, избыточные запасы и ухудшение макроэкономической ситуации — всё это способствовало резкому падению поставок традиционных ПК в I квартале 2023 года, говорится в отчете исследовательской компании IDC.

По ее данным, в январе – марте на мировой рынок было поставлено 56,9 млн настольных компьютеров и ноутбуков — на 29% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Даже при снижении цен складские запасы будут повышенными до середины года или даже до III квартала, считают аналитики IDC. Некоторого улучшения ситуации они ожидают к 2024 году на фоне замены устаревших ПК на новые, а также в связи с переходом пользователей на Windows 11.



