Более 20% псковичей столкнулись с задержкой зарплаты в этом году – опрос

09:10, 10 мая 2023, ПАИ

Как часто трудящиеся в Псковской области сталкиваются с задержкой зарплаты и по каким причинам это происходит, выяснили эксперты hh.ru.

Опрос показал, что за последний год каждый пятый трудящийся в регионе (23%) сталкивался с задержками зарплаты. Из них только 6% опрошенных однократно столкнулись с ситуацией несвоевременной выплаты зарплаты. А вот у 17% местных жителей задерживают зарплату постоянно. При этом у 77% местных респондентов пока не было проблем со своевременной выплатой зарплаты.

Чаще всего о задержках зарплаты сообщали в ходе исследования представители ресторанно-гостиничного бизнеса и общепита (каждый второй опрошенный из этой сферы, или 48%). Каждый третий работник сферы искусства и массмедиа, а также строители также жаловались на постоянные задержки зарплаты за последний год. Реже всего заявляли о задержках выплаты денег представители сферы науки и образования, а также юристы, медики и специалисты в сфере закупок и тендерных процедур.

Примечательно, что в каждом третьем случае псковские работодатели, которые задерживали выплату зарплаты, вообще никак не объясняли, почему это происходит. Об этом заявили 30% трудящихся региона, не получивших свои деньги вовремя. Ещё в 40% случаев работодатели, задерживающие выплату зарплат своим работникам, объяснили эту проблему внутренними финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. У каждой шестой местной компании (15%) случились внешние финансово-экономические проблемы, в связи с этим работодатели задержали выплату зарплат своим сотрудникам. В 18% случаев работникам объяснили несвоевременную выплату денег бухгалтерскими ошибками и ещё в 9% случаев – проблемами на стороне зарплатного банка-партнера.

Как отмечают специалисты, про внутренние финансово-экономические проблемы в деятельности компании чаще всего заявляли работодатели из сферы финансов и бухгалтерии, строительства и юридической области. Из-за внешних финансовых осложнений вынуждены были задерживать выплату зарплаты чаще других представители сферы продаж, маркетинга и консалтинга. О проблемах на стороне зарплатного банка-партнера чаще всего заявляли ИТ-компании, а вот на бухгалтерские ошибки ссылаются чаще всего работодатели из сферы рекламы и обслуживания клиентов.