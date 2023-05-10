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Общество

ФСБ зафиксировала рост количества въезжающих из Прибалтики, Финляндии и Польши

Число приехавших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь Прибалтийских государств, увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12 процентов, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.

Как стало известно спецслужбам, в этом году европейцы в Россию совершили порядка 114 тысяч поездок, хотя в 2022 году этот показатель составил 101,9 тысячи.

«Чаще всего въезжали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши. Граждане Финляндии въехали 23,6 тысячи раз, Эстонии — 20,7 тысячи раз. Эти показатели выросли в 3,2 и 2 раза соответственно. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69 процентов, граждане Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7 процента», — пояснили журналисты, ссылаясь на информацию ФСБ.

В общемировых масштабах лидерами по увеличению количества поездок в Россию стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
 

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