Концерт органной музыки пройдёт в Пскове 14 мая

13:37, 10 мая 2023, ПАИ

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Ave Maria навсегда» пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 14 мая в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте принимают участие: выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган» Виталия Котова и лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Юлия Старцева.

В концерте прозвучат шедевры и арии, посвящённые Богородице Деве Марии, композиторов Иогана Себастьяна Баха, Шарля Франсуа Гуно, Шарля-Камиля Сен-Санса, Франца Петера Шуберта, Вольфганга Амадея Моцарта, Пьетро Масканьи и Алессандро Марчелло, советского композитора-лютнеиста Владимира Вавилова, а также произведения композиторов-современников, пишущих для кинематографа: Астора Пьяццоллы, Филиппа Ромби и Киса Шоненбека.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.