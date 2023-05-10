30 человек погибли при пожарах в Псковской области за четыре месяца

10:43, 10 мая 2023, ПАИ

1 430 пожаров зарегистрировано в Псковской области с января по апрель 2023 года. В них погибли 30 человек, травмы получили 17 человек. Из числа погибших людей 10 – люди пенсионного возраста, 17 – лица без определённого рода деятельности, двое – рабочие, один – инвалид, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За четыре месяца пожары уничтожили 105 строений, шесть единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 48 млн 552 тысяч рублей. При пожарах спасено 152 человека, материальных ценностей на сумму 5 млн 549 тысяч рублей, 309 строений, 10 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (1 158 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (126), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (76), происшествия на транспорте (32), поджоги (22), иные причины (16).