Невролог назвал неожиданную причину головной боли

11:14, 10 мая 2023, ПАИ

Употребление недостаточного количества воды может стать причиной головной боли, отметил врач-невролог Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, чаще всего головную боль вызывают три фактора: повышенное внутричерепное давление, нарушение питания головного мозга или интоксикация. Вторая из перечисленных причин может быть связана с недостаточным количеством воды в рационе.

«Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало. Из-за нехватки воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока. Когда это происходит, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью», – отметил Павел Хорошев.

Врач отметил, что избавиться от головной боли, вызванной дефицитом воды в организме, несложно.

«Для этого нужно привести в норму количество выпиваемой за день воды. В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров летом. По понятным причинам летом надо пить больше», – добавил Павел Хорошев.

В случае если головная боль вызвана интоксикацией организма, улучшить самочувствие также поможет употребление воды в достаточном количестве.