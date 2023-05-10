В Псковской области по итогам поисковых экспедиций увековечена память 158 бойцов Красной Армии

11:11, 10 мая 2023, ПАИ

В Псковской области завершены две крупные поисковые экспедиции, которые велись на местах ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Итогом двухнедельной международной «Вахты Памяти – 2023» в Себежском районе стало перезахоронение 137 защитников края. Торжественная церемония состоялась на братском воинском захоронении в деревне Старицы.

На мероприятии присутствовали родственники одного из опознанных красноармейцев — Петра Николаевича Голобородько (1913 г. р.), которого нашли вместе с товарищем — Василием Николаевичем Крутиковым (1918 г. р.).

Мероприятия по увековечению памяти защитников Себежского края проходили на берегу озера Пустое Могильно. В них приняли участие более 200 представителей поисковых отрядов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Первоуральска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Беларусь и всех поисковых отрядов Псковской области. «Вахта Памяти» была посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны и первого поисковика муниципалитета Юрия Брамбеуса.

Организатором экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением ООД «Поисковое движение России» при поддержке правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Участники еще одной поисковой экспедиции, которая проходила в Невельском районе, перезахоронили останки 21 бойца. Установлены имена двух защитников. Один — сержант Иван Федорович Бобкин (1917 г. р.), уроженец Республики Башкортостан, другой — Александр Иванович Налескин (1912 г. р.), уроженец Пермского края.

Мероприятие, организованное поисковым движением «Псковский рубеж», объединило порядка 120 участников из Псковской области, Пермского края, Республик Башкортостан и Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы. Поисковики работали в окрестностях деревни Бегуново, где в июле 1941 года бойцы уральских дивизий пытались прорваться из окружения и понесли большие потери. Межрегиональная «Вахта Памяти – 2023» была посвящена 80-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.