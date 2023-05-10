Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области по итогам поисковых экспедиций увековечена память 158 бойцов Красной Армии

В Псковской области завершены две крупные поисковые экспедиции, которые велись на местах ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Итогом двухнедельной международной «Вахты Памяти – 2023» в Себежском районе стало перезахоронение 137 защитников края. Торжественная церемония состоялась на братском воинском захоронении в деревне Старицы.

На мероприятии присутствовали родственники одного из опознанных красноармейцев — Петра Николаевича Голобородько (1913 г. р.), которого нашли вместе с товарищем — Василием Николаевичем Крутиковым (1918 г. р.).

Мероприятия по увековечению памяти защитников Себежского края проходили на берегу озера Пустое Могильно. В них приняли участие более 200 представителей поисковых отрядов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Первоуральска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Беларусь и всех поисковых отрядов Псковской области. «Вахта Памяти» была посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны и первого поисковика муниципалитета Юрия Брамбеуса.

Организатором экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением ООД «Поисковое движение России» при поддержке правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Участники еще одной поисковой экспедиции, которая проходила в Невельском районе, перезахоронили останки 21 бойца. Установлены имена двух защитников. Один — сержант Иван Федорович Бобкин (1917 г. р.), уроженец Республики Башкортостан, другой — Александр Иванович Налескин (1912 г. р.), уроженец Пермского края.

Мероприятие, организованное поисковым движением «Псковский рубеж», объединило порядка 120 участников из Псковской области, Пермского края, Республик Башкортостан и Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы. Поисковики работали в окрестностях деревни Бегуново, где в июле 1941 года бойцы уральских дивизий пытались прорваться из окружения и понесли большие потери. Межрегиональная «Вахта Памяти – 2023» была посвящена 80-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 мая 2023

Финалом работ на Троицком мосту в Пскове станет архитектурная подсветка
10 мая 2023

Новую детскую площадку установят в Финском парке Пскова к концу мая
10 мая 2023

Концерт органной музыки пройдёт в Пскове 14 мая
10 мая 2023

ФОТОФАКТ Стартовали работы на Троицком мосту в Пскове
10 мая 2023

Какие преобразования ждут Печоры, обсудят на «Серебряном дожде»
10 мая 2023

Более 5,4 тысячи проектов в АПК профинансировал Россельхозбанк за 22 года
10 мая 2023

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области
10 мая 2023

В Псковской области по итогам поисковых экспедиций увековечена память 158 бойцов Красной Армии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...