Мужчину госпитализировали в результате пожара в Великих Луках

11:36, 10 мая 2023, ПАИ

54-летнего бездомного мужчину госпитализировали в результате пожара в неэксплуатируемом одноэтажном строении в переулке Колхозный в Великих Луках сегодня, 10 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В комнате размером три на четыре метра в результате возгорания повреждены диван и постельные принадлежности.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Хозяева помещения устанавливаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.