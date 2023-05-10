Мужчину госпитализировали в результате пожара в Великих Луках
54-летнего бездомного мужчину госпитализировали в результате пожара в неэксплуатируемом одноэтажном строении в переулке Колхозный в Великих Луках сегодня, 10 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В комнате размером три на четыре метра в результате возгорания повреждены диван и постельные принадлежности.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
Хозяева помещения устанавливаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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