Водитель мотоцикла попал в больницу после ДТП в Новосокольническом районе

13:49, 10 мая 2023, ПАИ

Водитель мотоцикла «Дукатти» попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия в Новосокольническом районе. Как сообщили ПАИ в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожная авария произошла 9 мая в 13:20 на 503-м километре трассы М-9 «Балтия».





25-летний водитель мопеда выбрал небезопасную скорость движения и по касательной задел автомобиль ВАЗ-21213 под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в медучреждение. Также выяснилось, что у него не было водительских прав.