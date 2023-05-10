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Происшествия

Водитель мотоцикла попал в больницу после ДТП в Новосокольническом районе

Водитель мотоцикла «Дукатти» попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия в Новосокольническом районе. Как сообщили ПАИ в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожная авария произошла 9 мая в 13:20 на 503-м километре трассы М-9 «Балтия».

Фото с места происшествия
 

25-летний водитель мопеда выбрал небезопасную скорость движения и по касательной задел автомобиль ВАЗ-21213 под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в медучреждение. Также выяснилось, что у него не было водительских прав.

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