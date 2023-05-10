Стали известны подробности тройного ДТП в Пушкиногорском районе

12:32, 10 мая 2023, ПАИ

Подробности тройного ДТП в Пушкиногорском районе рассказали ПАИ в управлении ГИБДД по Псковской области.

9 мая около 15:05 на 384-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель Пушкиногорского района 73-летний гражданин управлял автомобилем ВАЗ-2107. Он не выполнил требования ПДД, не уступил дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом права проезда перекрестков. В результате этого ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем Škoda Octavia под управлением 36-летнего гражданина.

В результате ДТП пострадали водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля Škoda Octavia.