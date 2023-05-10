Стали известны подробности тройного ДТП в Пушкиногорском районе
Подробности тройного ДТП в Пушкиногорском районе рассказали ПАИ в управлении ГИБДД по Псковской области.
9 мая около 15:05 на 384-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель Пушкиногорского района 73-летний гражданин управлял автомобилем ВАЗ-2107. Он не выполнил требования ПДД, не уступил дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом права проезда перекрестков. В результате этого ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем Škoda Octavia под управлением 36-летнего гражданина.
В результате ДТП пострадали водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля Škoda Octavia.
Комментарии: 0 Обсудить >>>