Стилист назвала худшие платья для выпускного

12:56, 10 мая 2023, ПАИ

Российский стилист Мария Абабкова рассказала, какие платья не стоит выбирать для выпускного вечера в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам специалиста, не стоит следовать трендам, которые были актуальны десять лет назад. В связи с этим она посоветовала избегать гипюровых платьев, выполненных из блестящего кружева, а также моделей длиной до колена. «Сильно пышные платья будут странно смотреться на выпускном. Стоит избегать огромных шлейфов, кружева, блестящей фактуры», — уточнила эксперт.

Мария Абабкова порекомендовала в 2023 году присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По её словам, также в тренде в этом сезоне будут облегающие фасоны.