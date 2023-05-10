Для граждан Грузии отменят визу в Россию

13:18, 10 мая 2023, ПАИ

Граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз, следует из подписанного в среду указа президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», - говорится в документе.

Другим указом президент отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.