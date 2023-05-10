Псковский эксперт прокомментировала идею штрафовать за самовыгул собак

15:35, 10 мая 2023, ПАИ

Приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу планируют в России. За это нерадивым хозяевам будет грозить штраф в размере МРОТ. Об эффективности такой инициативы корреспонденту ПАИ рассказала руководитель псковской зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

На данный момент все зооприюты Псковской области переполнены. И 99 % обитателей зооприюта - бывшие домашние животные, которые оказались на улице по вине своих хозяев. Мария Величко считает, что наказание за безответственное отношение к животным не должно быть слишком жестким, но оно должно быть неотвратимым.

По мнению эксперта, начинать реализацию задумки по урегулированию самовыгула собак следует с обязательного чипирования, а также регистрации домашних животных поголовно. Пока маркирование домашних животных остаётся добровольной инициативой их хозяев. Однако в случае, если поправки вступят в силу, обязательное чипирование домашних питомцев может стать нормой.

«Если, например, будет подписан контракт с зоозащитниками на чипирование по примеру такого же, как на отлов безнадзорных животных. Это будет полезным делом для города. Тем самым поддержат приюты. Приехали, чипировали, зарегистрировали, точно также сдали акт выполненных работ», - отметила Мария Величко.

Зоозащитница также отметила, что на глобальную реализацию задумки понадобится продолжительное время.