Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский эксперт прокомментировала идею штрафовать за самовыгул собак

Приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу планируют в России. За это нерадивым хозяевам будет грозить штраф в размере МРОТ. Об эффективности такой инициативы корреспонденту ПАИ рассказала руководитель псковской зоозащитной организации «Шанс»  Мария Величко.

На данный момент все зооприюты Псковской области переполнены. И 99 % обитателей зооприюта - бывшие домашние животные, которые оказались на улице по вине своих хозяев. Мария Величко считает, что наказание за безответственное отношение к животным не должно быть слишком жестким, но оно должно быть неотвратимым.

По мнению эксперта, начинать реализацию задумки по урегулированию самовыгула собак следует с обязательного чипирования, а также регистрации домашних животных поголовно. Пока маркирование домашних животных остаётся добровольной инициативой их хозяев. Однако в случае, если поправки вступят в силу, обязательное чипирование домашних питомцев может стать нормой. 

«Если, например, будет подписан контракт с зоозащитниками на чипирование по примеру такого же, как на отлов безнадзорных животных. Это будет полезным делом для города. Тем самым поддержат приюты. Приехали, чипировали, зарегистрировали, точно также сдали акт выполненных работ», - отметила Мария Величко. 

Зоозащитница также отметила, что на глобальную реализацию задумки понадобится продолжительное время.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 мая 2023

Субботние старты организуют для псковичей на Набережной реки

10 мая 2023

До +23 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
10 мая 2023

Заключён контракт на асфальтирование дорог в Печорском районе
10 мая 2023

Более 800 договоров на догазификацию заключили печеряне
10 мая 2023

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
10 мая 2023

Две тысячи человек посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске
10 мая 2023

Александр Голышев: «Сад Памяти» – удачная метафора, олицетворяющая вечную жизнь
10 мая 2023

Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...