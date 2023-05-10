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Общество

Руководитель псковского зооприюта оценила идею лицензировать заводчиков

Заводчиков домашних животных, возможно, обяжут получать специальную лицензию на работу. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» предложили в Госдуме. Своим мнением о предложенной инициативе поделилась с корреспондентом ПАИ руководитель псковского зооприюта «Шанс» Мария Величко.

Эксперт отметила, что бесконтрольное разведение животных отчасти может привести к увеличению числа брошенных животных. Это в свою очередь может увеличить нагрузку на и без того переполненные приюты. 

«Есть заводчики, которые ответственно относятся к своим питомцам, делают тесты на заболевания. Они отслеживают питомцев после продажи, переживают за них. Есть и те заводчики, которые вяжут исключительно для получения прибыли, а после либо выкидывают на помойку, либо пристраивают на «Авито» за сто рублей. И в итоге животное также оказывается на помойке», — сказала зоозащитница. 

Мария Величко также отметила возможную результативность введения налога на разведение животных. «Либо получаешь прибыль, либо приносишь ущерб бюджету, потому что кто-то с твоим животным должен разбираться», — подчеркнула Мария Величко.

«Прижать хвост «разведенцам». А те, кто честно работает, не должны пострадать, на мой взгляд, потому что они и так относятся ответственно к разведению животных», — отметила Мария Величко. 

 

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