Турнир «Маленькие грации» пройдёт в Псковском районе 13-14 мая

14:52, 10 мая 2023, ПАИ

Третий ежегодный турнир по художественной гимнастике «Маленькие грации» спортивной школы «Гармония» пройдёт в Псковском районе 13 и 14 мая, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

В соревнованиях примут участие гимнастки из Пскова и области, а также из Санкт-Петербурга, Выборга и Рязани.

Турнир проводится в личном и групповом первенстве, также покажут своё мастерство дуэты и трио. К участию в соревнованиях допущены гимнастки из спортивных секций, клубов, кружков и спортивных школ в возрастной категории 2010-2019 годов рождения.

Участницы, занявшие с первого по шестое места, получат медали, кубки, ценные призы и грамоты. В соревнованиях дополнительно учреждены номинации «Мисс грация» и «За волю к победе».

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Писковичи» на улице Волкова, 20.