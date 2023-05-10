Пациент псковского госпиталя рассказал о чудесном спасении в зоне СВО

15:01, 10 мая 2023, ПАИ

Нательный крест спас военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в зоне СВО, от осколка снаряда, сообщили в официальной группе Псковской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

Студенты Псково-Печерской духовной семинарии 4 мая посетили военнослужащих в Псковском военном клиническом госпитале. Семинаристы передали госпиталю и воинам подарки от Псково-Печерской обители и пообщались с воинами, проходящими лечение в стенах госпиталя.

«Удивительную историю чудесного спасения от смерти мы услышали от одного из бойцов. Он показал нам свой нательный крест, в который попал осколок разорвавшегося снаряда и благодаря которому он остался жив», — рассказали студенты семинарии.