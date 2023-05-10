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Общество

Кинолог оценил идею ввести штрафы за самовыгул собак

Предложенные Госдумой поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Инициативу штрафовать хозяев за самовыгул питомцев выдвинул депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. Об этом пишут «Известия».

По мнению кинолога, самовыгул для домашних питомцев может закончиться их инвалидностью или гибелью, поэтому бесконтрольную прогулку без хозяев можно приравнять к жестокому обращению с животными.

«Это равносильно тому, что родитель отпускает дошкольника погулять в мегаполисе без взрослых. Это недопустимо, такому поведению нет оправданий и объяснений», - объяснил Владимир Голубев.

По мнению кинолога, за халатное отношение к животному должны быть предусмотрены штрафы, причем внушительные. Подобное обращение с питомцем показывает лишь неготовность нести ответственность за животное, а значит и владеть им, считает Владимир Голубев.

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