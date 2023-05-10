Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пушкинист Иосиф Будылин скончался на 79-м году жизни

Известный исследователь, краевед Иосиф Будылин-Шумовский скончался 9 мая на 79-м году жизни. Об этом сообщили в группе Казанской церкви Пушкинских Гор в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото из соцсетей

Похороны состоятся в Пушкинских Горах.

Иосиф Будылин родился 21 апреля 1945 года в Красноярском крае. В 1973 году окончил театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Преподавал в Ленинградском институте культуры, Педагогическом институте Пскова и других учебных заведениях, совмещая преподавание с работой в Пушкинском заповеднике – научным сотрудником, экскурсоводом, методистом. 

Культуролог ввел в научный оборот ряд ранее неизвестных фактов, оригинальных интерпретаций по пушкинской и музейной проблематике. Также он является автором множества краеведческих изданий и публикаций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 мая 2023

Две тысячи человек посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске
10 мая 2023

Александр Голышев: «Сад памяти» – удачная метафора, олицетворяющая вечную жизнь
10 мая 2023

Лучшие ТОСы Псковской области определила конкурсная комиссия
10 мая 2023

13-летняя девочка пропала в Пскове
10 мая 2023

Модернизацию систем водоснабжения планируют провести в Печорах
10 мая 2023

Псковские газовики поучаствовали в весеннем месячнике по уборке города
10 мая 2023

Пациент псковского госпиталя рассказал о чудесном спасении в зоне СВО
10 мая 2023

Продажу брендовой одежды обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...