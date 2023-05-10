Пушкинист Иосиф Будылин скончался на 79-м году жизни

15:43, 10 мая 2023, ПАИ

Известный исследователь, краевед Иосиф Будылин-Шумовский скончался 9 мая на 79-м году жизни. Об этом сообщили в группе Казанской церкви Пушкинских Гор в социальной сети «ВКонтакте».

Похороны состоятся в Пушкинских Горах.

Иосиф Будылин родился 21 апреля 1945 года в Красноярском крае. В 1973 году окончил театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Преподавал в Ленинградском институте культуры, Педагогическом институте Пскова и других учебных заведениях, совмещая преподавание с работой в Пушкинском заповеднике – научным сотрудником, экскурсоводом, методистом.

Культуролог ввел в научный оборот ряд ранее неизвестных фактов, оригинальных интерпретаций по пушкинской и музейной проблематике. Также он является автором множества краеведческих изданий и публикаций.