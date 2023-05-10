Псковские газовики поучаствовали в весеннем месячнике по уборке города
Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» провели субботники в рамках ежегодного весеннего месячника по уборке города. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Более 50 газовиков приняли участие в уборке и благоустройстве территорий, прилегающих к офисам компаний и транспортной базе. Сотрудники газовых компаний очистили участки от мусора, облагородили газоны, покрасили бордюры и сменили выцветшие флаги на новые.
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