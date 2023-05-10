Псковские газовики поучаствовали в весеннем месячнике по уборке города

15:24, 10 мая 2023, ПАИ

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» провели субботники в рамках ежегодного весеннего месячника по уборке города. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Более 50 газовиков приняли участие в уборке и благоустройстве территорий, прилегающих к офисам компаний и транспортной базе. Сотрудники газовых компаний очистили участки от мусора, облагородили газоны, покрасили бордюры и сменили выцветшие флаги на новые.