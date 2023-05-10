Псковский шоумен незаконно использовал чужой товарный знак

16:42, 10 мая 2023, ПАИ

Псковский шоумен, учредитель ООО «Королев Продакшн» Николай Королев незаконно использовал чужой товарный знак, сообщили ПАИ в арбитражном суде.

В связи с этим продюсерский центр «ОНИ ПРОФИ» из Санкт-Петербурга просит суд запретить псковской фирме использовать товарный знак «Миссис Бизнес», включая его транслит на английский язык и любой иной иностранный язык. Кроме того, петербуржцы требуют взыскать с ООО «Королев Продакшн» компенсацию в размере 150 тысяч рублей, а также удалить товарный знак «Миссис Бизнес», включая его транслит на английский язык и любой иной иностранный язык, с сайта, соцсетей, печатных изданий, при условии, что сайт принадлежит ответчику.



Удалить публикации про «Миссис Бизнес» предстоит и изданиям медиахолдинга на Петровской, 51.



Предварительное и судебное заседания назначены на 11 мая.