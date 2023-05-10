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Общество

13-летняя девочка пропала в Пскове

Пропавшую 9 мая 13-летнюю школьницу разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: "ЛизаАлерт"

Елизавета Никулина ушла из дома в районе Запсковья 9 мая около 14:00 и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 168 см, нормального телосложения, светлые волосы и серо-голубые глаза. Девочка была одета в бело-коричневую толстовку с белым капюшоном, темно-синие штаны с белыми лампасами и белые кроссовки. С собой у школьницы была розовая маленькая сумочка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Пскову по номеру 59-63-22, либо по телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700-54-52, либо позвонив по номеру 112. 

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