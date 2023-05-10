Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы

16:01, 10 мая 2023, ПАИ

10 мая в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отопительный сезон. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Теплоснабжение жилых, административных, общественных и производственных помещений отключено, электростанция переведена в режим горячего водоснабжения. В течение 245 дней Псковская ГРЭС обеспечила поставку теплоэнергии потребителям поселка Дедовичи и отпустила 53 тысяч Гкал тепла.

В межотопительный период энергетики проведут ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании для его подготовки к будущему отопительному периоду. Кроме того, продолжатся работы по замене магистральных участков тепловых сетей в Дедовичах.

«Благодаря качественному и своевременному выполнению ремонтной программы мы успешно прошли этот отопительный сезон и, в соответствии с графиком, готовы начать подготовку к следующей зиме», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.