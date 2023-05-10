Две тысячи человек посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске

16:53, 10 мая 2023, ПАИ

Две тысячи человек за месяц посетили выставку «Корсунская легенда» в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

С момента открытия «Корсунскую легенду» посетили 2 390 человек, уточнили в учреждении. Посетить выставку можно в экспозиционно-выставочном зале музея на улице Печорской, 37 до 5 июня.

На выставке представлены предметы археологии, архивные фотографии из собрания музеев-заповедников «Изборск», «Херсонес Таврический», живопись из коллекции Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина.

Гости выставки также могут осмотреть экспонаты из музея-заповедника «Херсонес Таврический» при помощи интерактивного стола или заказать для детей интерактивный квест «Чудесное путешествие».

Это третий выставочный проект в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск». До конца года в нём запланировано проведение ещё трёх крупных выставок: «Изборский хоровод», «За землю Русскую» и «Русская зима».