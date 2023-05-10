Пушкинский заповедник приглашает на летние программы

18:01, 10 мая 2023, ПАИ

С 12 мая Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Псковской области на программы, мастер-классы и поэтические встречи из числа тех, что проводят в музее только в летние месяцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Среди них, например, программа-прогулка «Природа. Пушкин. И кино…»6+. Её организуют по местам съёмок художественных и документальных фильмов, которые в последние годы во множестве шли в музее. Достаточно назвать хотя бы «Василису Кожину» со Светланой Ходченковой в главной роли и «Заповедник» («Пушкин. Виски. Рок-н-ролл») с Сергеем Безруковым, «Холопа» Клима Шипенко, «Учёности плоды» Игоря Угольникова и так далее. Проводят программу по четвергам.

По пятницам в заповеднике можно посетить занятие «Сии листки необходимы…»6+ из цикла музейных уроков «Переплётная мастерская». Здесь можно узнать об истории рукописных альбомов в России и о том, кто и как вёл эти памятные книжицы в пушкинское время. Кроме того, участники занятия смогут самостоятельно создать и украсить такой альбом для собственных заметок, — уточняют в музее.

Также с 12 мая для жителей и гостей Святогорье начинаются «Поэтические пятницы. Поэзия сквозь века»6+, участники которых могут не только слушать, но и, при желании читать стихи — от пушкинских до собственных.

На эти и другие «летние» программы, занятия и встречи Государственный музей-заповедник «Михайловское» может единовременно принять ограниченное число посетителей, поэтому попасть на них можно только по предварительной заявке (тел. 8 81146 2-23-21 или +7(921) 116-09-71).