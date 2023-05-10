Два года тюрьмы грозит угрожавшему убить автомехаников печерянину

17:43, 10 мая 2023, ПАИ

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное постановление в отношении 37-летнего местного жителя, угрожавшего убить двух человек. Об этом ПАИ сообщили в ведомства.

В марте мужчина по объявлению на известном сайте пригласил двух автомехаников, чтобы те починили его автомобиль. Однако злоумышленника не устроила стоимость услуг по диагностике автомобиля. Тогда он взял гладкоствольное ружье и направил в сторону автомехаников, после чего выстрелил в непосредственной близости от них.

Учитывая сложившуюся ситуацию, потерпевшие восприняли эти действия как реальную угрозу для своей жизни и здоровья.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.