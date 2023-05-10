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Общество

Жителю Новоржева вручили ключи от благоустроенной квартиры

Фото газеты "Земля новоржевская"

В администрации Новоржевского района Владимир О. получил ключи от благоустроенной квартиры и договор социального найма. Их ему вручил заместитель главы администрации района Михаил Занин, сообщает газета «Земля новоржевская».

Владимир - сирота, но в этой истории примечательно то, что он уже полгода участвует в специальной военной операции, призван на службу по мобилизации. Уже завтра у Владимира заканчивается краткосрочный отпуск, и он снова отбывает на передовую, на Херсонское направление.

Поэтому, вручая ключи, Михаил Занин поблагодарил Владимира за службу и пожелал ему вернуться живым и невредимым.

«Для меня каждый раз вручение ключей от квартиры сиротам - это как праздник. Мы всегда ждем этого события. Очередь большая, всех сразу жильем обеспечить невозможно. Но спасибо администрации района за то, что нашла возможность приобрести квартиру и оформить документы в кратчайший срок. Теперь у Владимира будет свой уголок, куда он сможет вернуться, создать семью», - сказал руководитель территориального отдела Новоржевского района комитета по социальной защите Псковской области Вячеслав Суворов.

«Мы будем ждать твоего возвращения, Владимир!» - добавил он.

Владимир по специальности - сварщик, до мобилизации трудился в одной из коммунальных служб в Москве.

Добавим, квартира приобретена на средства федеральной субвенции для обеспечения жильем детей-сирот.

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